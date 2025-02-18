Emory welcomes 284 new faculty members for the 2025-26 academic year

By Justin Abraham Aug. 26, 2025

Interim Provost and Executive Vice President for Academic Affairs Lanny S. Liebeskind speaking at podium

Interim Provost and Executive Vice President for Academic Affairs Lanny S. Liebeskind welcomes new faculty members to Emory University during the annual New Faculty Orientation, held Aug. 14.

New faculty members received an enthusiastic welcome to Emory University during the New Faculty Orientation, held on Aug. 14.

Nearly 100 of the more than 280 new faculty members joining the university this academic year gathered at the Emory Conference Center and Hotel to meet new colleagues and learn more about teaching and research resources at Emory.

"Most of my now 47-year academic career has been spent at Emory,” said Lanny S. Liebeskind, interim provost and executive vice president for academic affairs. “I can affirm that it is a joy and privilege to be a faculty member at Emory — to enthusiastically wake each morning to take part in transformative research, to share knowledge with your students and colleagues and to probe new knowledge and deepen your own scholarship each day.”

The event, hosted by the Office of Faculty Affairs, provided an overview of the resources, tools and opportunities available to help faculty succeed in their scholarship and teaching.

“Emory is a supportive and dynamic institution that values your intellectual curiosity and is fully invested in seeing your career thrive,” said Pearl Dowe, vice provost for faculty affairs and Asa Griggs Candler Professor of Political Science and African American Studies. "You are joining a community dedicated to educating and mentoring the next generation of scholars through teaching, research and service.”

New faculty also learned about Emory’s research priorities, initiatives to support students, equity and compliance commitments and professional development and recognition opportunities.

This year, 284 new faculty will embark on their Emory journeys to pursue ground-breaking research, transformative pedagogy, outstanding patient care and outreach that will enrich and engage the Emory community and beyond.

Learn more about Emory’s newest faculty members below. 

New Faculty 2025-26

NameArea/Department
Jason AsheReligion
Montie AveryMathematics
Martha BarkerComputer Science
Matthew ChinWomen's, Gender, and Sexuality Studies
Subhasish DasComputer Science
Letian DouChemistry
Suchismita DuttaEmory Writing Program
Ali EmamiComputer Science
Nathan HoffmanSociology
Abigail JulianComputer Science
Youngjoong KwonComputer Science
Yick Hin LingBiology
Millivoje LukicMathematics
Andrew LyonsMathematics
Temiloluwa PrioleauComputer Science
Justin Tyler (JT) PynneEnvironmental Sciences
Rohini RamadasMathematics
Keith RobinsonEconomics
Peter SentzQTM
Robert SilversmithMathematics
Laura van HolsteinAnthropology
Anna WehrweinFilm and Media/Visual Arts
Zirui (Tony) YangPolitical Science
NameArea/Department
Elise BlasingamePolitical Science
Ross CawthonPhysics
Danielle GriffinEnglish
Lyndsey ProsserChemistry
NameArea/Department
Amey Adkins-JonesHistory and Interpretation of Christianity
NameArea/Department
Hancheng Cao Information Systems & Operations Management (ISOM)
Ludovica CastigliaOrganization & Management (OAM)
Maximilian GaerthMarketing
Laura WallaceOrganization & Management (OAM)
Ella XuMarketing
Name
Amy Becklenberg
Jasmine Clark
Katherine Forte
Irene Njuguna
Stephanie Griggs
NameArea/Department
Dae Hee HanBehavioral, Social and Health Education Sciences
Rebecca MyersonHealth Policy and Management
Bill PearsonHealth Policy and Management
Robert RoeserBehavioral, Social and Health Education Sciences
Hefei WenHealth Policy and Management
NameArea/Department
Wassim AbdallahMedicine (Infectious Diseases)
Robert AchramPathology (Admin)
Camilo AcostaMedicine (Digestive Diseases)
Benjamin AdamsRadiology (Musculoskeletal)
Marcy AdlerRehabilitation Medicine (Admin)
Adekemi AkanoAnesthesiology (Admin)
Mounes AliyariRadiology (Cardio Thoracic)
Rana Al-JaberiHuman Genetics (Medical Genetics)
Leen AlkukhunRadiology (Musculoskeletal)
David AllenOtolaryngology (Admin)
Christopher AlvarezOrthopaedics (Admin)
Arwa AlzaghalRadiology (Abdominal Radiology)
Claudia AmaralMarreroOphthalmology (Admin)
Hema ArikalaHematology/Medical Oncology (Medical Oncology)
Annie Arrey-MensahMedicine (Pulmonary)
Seth AschenSurgery (Plastic)
Travis AtchleyNeurosurgery (Admin)
Alexey BabakRadiology (Community Radiology)
Santhosh Kumar Bangalore Vasantha KumarMedicine (Pulmonary)
Andrea BauchatPediatrics (BMT)
Lauren BeattyFamily & Preventive Medicine (PA Program)
Nicholas BenderOrthopaedics (Admin)
Natasha BennettPediatrics (Emergency Medicine)
Tucker BettisSurgery (General)
Alexander BodeRadiology (Breast Imaging)
Kevin BonneyHematology/Medical Oncology
Sukhmani BoparaiMedicine (Pulmonary)
Abigail BourlandPediatrics (Neonatology)
Brian BowdenOphthalmology (Admin)
Robert BraggRadiology (Musculoskeletal)
Carolyn BrooksMedicine (General Medicine)
Peter BucciarelliRadiation (Abdominal Radiology)
Michael BurcescuPediatrics (Radiology)
Nathan BurrissRadiation (Abdominal Radiology)
Kelsey Cage Surgery (Grady Surgery)
Danielle CarnsNeurology (Neuropsych)
Zachary CastoOrthopaedics (Admin)
Manuel ChaknisOphthalmology (Admin)
Shruthi Manjunatha Chandrashekhar VijayalakshmiSurgery (General)
Preetam CholliPediatrics (Hospitalists)
Omari ChristieRadiation (Interventional)
David CohenPathology (Admin)
Dan Cohen-AddadNeurosurgery (Admin)
Catherine CookAnesthesiology (Admin)
Xiekui CuiHuman Genetics (Admin)
Shelby CurrenRadiation (Abdominal Radiology)
Olivia D'Angelo Surgery (Oncology)
Luis DeJesusSanchezRadiation (Breast Imaging)
Ayalivis DeLaRosaRadiation (Breast Imaging)
Joravar DhaliwalNeurosurgery (Admin)
Gideon DosunmuHematology/Medical Oncology
Nicole DragnaRadiation (Abdominal Radiology)
Prajna D'silvaMedicine (Endocrinology)
Jane DugganAnesthesiology (Admin)
Joseph EbersoleEmergency Medicine (Admin)
Tyler EdmondOrthopaedics (Admin)
Ijeoma EleazuMedicine (Cardiology)
Dokpe EmechebePathology (Admin)
Abdulwahab EwazPathology (Admin)
Tarayn FairliePediatrics (Neonatology)
Kathleen FeliscaPediatrics (Emergency Medicine)
Anwar FerdinandEmergency Medicine (Admin)
Alejandro FeriaSurgery (General)
Yaron FireizenPediatrics (Pulmonology)
Jairo FonsecaPediatrics (Infectious Disease)
Joel FriedlanderPediatrics (Gastroenterology)
Brandon FriedmanEmergency Medicine (Admin)
Mamta FuloriaPediatrics (Neonatology)
Nicholas FungOtolaryngology (Admin)
Shannon GavinOphthalmology (Admin)
Robert GerhardUrology (Admin)
Shayan GhiaeeEmergency Medicine (Admin)
Katrina GoinesPediatrics (Behav Mental Hlth)
Umamaheshwari GolcondaPathology (Admin)
Taylor GoodsteinUrology (Admin)
Celeste GreenGynecology & Obstetrics (Maternal Fetal)
John GreeneNeurology (Admin)
Alyssa GreenhouseMedicine (Hospital Medicine)
Samantha Greenseid Surgery (Oncology)
Udhayvir GrewalHematology/Medical Oncology
Mary GronbergRadiation Oncology (Admin)
Gabrielle GundermannMedicine (General Medicine)
Rekha GuptaPediatrics (Neonatology)
Stephen GurleyMedicine (Hospital Medicine)
Lina HaPediatrics (Emergency Medicine)
Michael HalePsychiatry (Admin)
Joshua HamiltonRadiation (Musculoskeletal)
Salah HammoucheOrthopaedics (Admin)
Jesse HandlerHematology/Medical Oncology
Shannon HarperPediatrics (Marcus Center)
Spenser HaywardPediatrics (Emergency Medicine)
Siamak HejabianNeurology (Stroke)
Eve HigginbothamOphthalmology (Admin)
Margot HillyerPediatrics (Critical Care)
Amy HoRadiation (Breast Imaging)
Khiem HoangEmergency Medicine (Admin)
Zarrin HosseinzadehPathology (Admin)
Harrison HoustonOrthopaedics (Admin)
Anastasia HuntOrthopaedics (Admin)
Cosmin IacobanRadiation (Neuroradiology)
Neil IyengarHematology/Medical Oncology
Tarun JainHematology/Medical Oncology 
Dana JaleelRadiation (Abdominal Radiology)
Mariam JaparidzeMedicine (Geriatrics)
Christopher JohnsonOrthopaedics (Admin)
Douglass JohnsonOrthopaedics (Admin)
Gregory JordanPediatrics (Radiology)
Chrystian Junqueira AlvesPediatrics (Neuro & Neuropsych)
Hyunseok KangHematology/Medical Oncology
Vamsi KantamaneniMedicine (Digestive Diseases)
Jordan KarschRadiation (Musculoskeletal)
Victoria KeirSurgery (Oral Surgery)
Conor KellyNeurology  (General)
Jan KennedyPathology (Admin)
Joe KhouryRadiation (Interventional)
John KillianSurgery (Transplant)
Hyejin KimBiomedical Engineering (Admin)
Tari KingSurgery (Oncology)
Varshaa KoneruRadiation (Breast Imaging)
Jessica KrisPediatrics (Neonatology)
Amanda KuhnPediatrics (General)
Adrian KunemundPsychiatry ( Admin)
Yong-Jei KwonPediatrics (Hospitalists)
Jason LamannaNeurosurgery (Admin)
Katherine LanningNeurology (Neurohospital)
Zofia LasieckaRadiation (Neuroradiology)
Mary LavignePsychiatry (Admin)
Ismaheel LawalRadiation (Nuclear Medicine)
Jerome LeonardPediatrics (Emergency Medicine)
Chandler LigasOrthopaedics (Admin)
Michael LiuNeurosurgery (Admin)
Maria LiverpoolPediatrics (Emergency Medicine)
Christopher LucastiOrthopaedics (Admin)
Julian Lugo-PicoOrthopaedics (Admin)
William LukeUrology (Admin)
Riley LyonsOphthalmology (Admin)
Dheeraj MakkarOrthopaedics (Admin)
Elizabeth MarlowePediatrics (SR Hem/Onc Profee)
Jennifer MartinRadiation (Abdominal Radiology)
Katherine MartinRadiation Oncology (Admin)
Rohit MauriaNeurosurgery (Admin)
Michael McCollRadiation (Emergency Radiology)
Lukas MeadowsRadiation (Musculoskeletal)
Nihaal MehtaOphthalmology (Admin)
Christopher MeltonOrthopaedics (Admin)
Fatima MemonRadiation (Neuroradiology)
Dallin MilnerOphthalmology (Admin)
Ghada MohamedNeurology (Stroke)
Brett MontelaroMedicine (General Medicine)
Sean MooneyOtolaryngology (Admin)
Mari MoriHuman Genetics (Medical Genetics)
Mackenzie MorrisSurgery (Transplant)
Kurt MuellerOtolaryngology (Admin)
Patrick MullanePathology (Admin)
Ahmad NajaOrthopaedics (Admin)
Ahmad NassarHematology/Medical Oncology
Tochukwu NdukweOphthalmology (Admin)
Naomi NewtonEmergency Medicine (Admin)
Manuela OchoaSurgery (Grady Surgery)
Amir OlfatPediatrics (Radiology)
Samuel OparaMedicine (Infectious Diseases)
Ronnise OwensRehabilitation Medicine ( Admin)
Abayomi OyenugaMedicine (Nephrology)
John OzolekPathology (Admin)
Kelsey PanHematology/Medical Oncology
Bam PaneruPathology (Admin)
Lakir PatelRadiation (Neuroradiology)
John PearceNeurosurgery (Admin)
Andrew PeterPediatrics (Children's Heart Ctr)
Darlington PobeeMedicine (General Medicine)
Elizabeth PogrebniakOphthalmology (Admin)
Shawnna PollakAnesthesiology (PA Program)
Mario Ponce AlvarezMedicine (Pulmonary)
George RaumOrthopaedics (Admin)
Chandni RaviEmergency Medicine (Admin)
Corinne RennerAnesthesiology (Admin)
Darington RichardsonGynecology & Obstetrics (Speciality)
David RicoMoraPediatrics (Anesthesia)
Madeline RoorbachSurgery (General)
Erica RothSurgery (Grady Surgery)
Adam RowhEmergency Medicine (Admin)
Kevin RymutMedicine (General Medicine)
Katerina SakerMedicine (General Medicine)
Anand SalemPediatrics (Neonatology)
Bisola SalisuRadiation (Breast Imaging)
Mehrnoosh SamaeiEmergency Medicine (Admin)
Marcos SantanaFirmeNeurology (Movement Disorder)
Jessica SantucciRehabilitation Medicine (DPT Program)
Kelsey SchmidtGynecology & Obstetrics (Speciality)
Andrew ScottSurgery (Pediatrics)
Blair SegsworthAnesthesiology (Admin)
Yurie SekigamiSurgery (General)
Paul ShanahanAnesthesiology (Admin)
Devon ShannonOrthopaedics (Admin)
Hema SheelvanthMedicine (Nephrology)
Tara ShepherdPediatrics (Neonatology)
Brian ShermanPsychiatry (Adult)
Kenneth ShiaoRadiation (Breast Imaging)
Edward ShinEmergency Medicine (Admin)
Gabriel SicaPathology (Admin)
Jason SinaPathology (Admin)
Laura SmallcombPediatrics (Children's Heart Ctr)
Wyatt SmithOphthalmology (Admin)
Nelson SofolukeNeurosurgery (Admin)
Jae SonMedicine (Nephrology)
Katherine SorrentinoMedicine (General Medicine)
Philip SosaPediatrics (Emergency Medicine)
Pavitra SrinivasanNeurology (Admin)
Jennifer Stapel-WaxPediatrics (Marcus Center)
Jason StevensonPediatrics (SR Hem/Onc Profee)
Katie StormesOtolaryngology (Admin)
Raveen SugantharajOrthopaedics (Admin)
Christine SugimotoPediatrics (Neonatology)
Vikram SundararaghavanSurgery (Grady Surgery)
Khea TanSurgery (Transplant)
Anna TannerPediatrics (General)
Matthew ThauMedicine (Pulmonary)
Nithin ThomasHematology/Medical Oncology
Madison ThurmondOphthalmology (Admin)
Angelica UkaigweRehabilitation Medicine ( Admin)
Iboro UmanaMedicine (Digestive Diseases)
Hima VeeramachaneniMedicine (Digestive Diseases)
Swati VishwanathanHematology/Medical Oncology
David VuRadiation (Neuroradiology)
James WalkerIIISurgery (Grady Surgery)
Christine WardSurgery (Grady Surgery)
Edit Weber-ShrikantPathology (Admin)
Henry WeiRadiation (Musculoskeletal)
Ian WellingtonOrthopaedics (Admin)
Charles WheelerPediatrics (Radiology)
Huiqiao XieRadiation Oncology (Admin)
Juan Carlos Yanez-SillerOtolaryngology (Admin)
Sushuma YarlagaddaNeurology (Movement Disorder)
Grace YiRadiation (Abdominal Radiology)
Michael YuMedicine (Digestive Diseases)
Chet ZaleskyEmergency Medicine (Admin)
Christopher ZarbockPathology (Admin)
Amanda ZayekPediatrics (Neonatology)
Catherine ZhangRadiation (Abdominal Radiology)
Meng ZhangUrology (Admin)
Catherine ZhuOphthalmology (Admin)

