Emory welcomes 284 new faculty members for the 2025-26 academic year

New faculty members received an enthusiastic welcome to Emory University during the New Faculty Orientation, held on Aug. 14.
Nearly 100 of the more than 280 new faculty members joining the university this academic year gathered at the Emory Conference Center and Hotel to meet new colleagues and learn more about teaching and research resources at Emory.
"Most of my now 47-year academic career has been spent at Emory,” said Lanny S. Liebeskind, interim provost and executive vice president for academic affairs. “I can affirm that it is a joy and privilege to be a faculty member at Emory — to enthusiastically wake each morning to take part in transformative research, to share knowledge with your students and colleagues and to probe new knowledge and deepen your own scholarship each day.”
The event, hosted by the Office of Faculty Affairs, provided an overview of the resources, tools and opportunities available to help faculty succeed in their scholarship and teaching.
“Emory is a supportive and dynamic institution that values your intellectual curiosity and is fully invested in seeing your career thrive,” said Pearl Dowe, vice provost for faculty affairs and Asa Griggs Candler Professor of Political Science and African American Studies. "You are joining a community dedicated to educating and mentoring the next generation of scholars through teaching, research and service.”
New faculty also learned about Emory’s research priorities, initiatives to support students, equity and compliance commitments and professional development and recognition opportunities.
This year, 284 new faculty will embark on their Emory journeys to pursue ground-breaking research, transformative pedagogy, outstanding patient care and outreach that will enrich and engage the Emory community and beyond.
Learn more about Emory’s newest faculty members below.
New Faculty 2025-26
|Name
|Area/Department
|Jason Ashe
|Religion
|Montie Avery
|Mathematics
|Martha Barker
|Computer Science
|Matthew Chin
|Women's, Gender, and Sexuality Studies
|Subhasish Das
|Computer Science
|Letian Dou
|Chemistry
|Suchismita Dutta
|Emory Writing Program
|Ali Emami
|Computer Science
|Nathan Hoffman
|Sociology
|Abigail Julian
|Computer Science
|Youngjoong Kwon
|Computer Science
|Yick Hin Ling
|Biology
|Millivoje Lukic
|Mathematics
|Andrew Lyons
|Mathematics
|Temiloluwa Prioleau
|Computer Science
|Justin Tyler (JT) Pynne
|Environmental Sciences
|Rohini Ramadas
|Mathematics
|Keith Robinson
|Economics
|Peter Sentz
|QTM
|Robert Silversmith
|Mathematics
|Laura van Holstein
|Anthropology
|Anna Wehrwein
|Film and Media/Visual Arts
|Zirui (Tony) Yang
|Political Science
|Name
|Area/Department
|Elise Blasingame
|Political Science
|Ross Cawthon
|Physics
|Danielle Griffin
|English
|Lyndsey Prosser
|Chemistry
|Name
|Area/Department
|Amey Adkins-Jones
|History and Interpretation of Christianity
|Name
|Area/Department
|Hancheng Cao
|Information Systems & Operations Management (ISOM)
|Ludovica Castiglia
|Organization & Management (OAM)
|Maximilian Gaerth
|Marketing
|Laura Wallace
|Organization & Management (OAM)
|Ella Xu
|Marketing
|Name
|Amy Becklenberg
|Jasmine Clark
|Katherine Forte
|Irene Njuguna
|Stephanie Griggs
|Name
|Area/Department
|Dae Hee Han
|Behavioral, Social and Health Education Sciences
|Rebecca Myerson
|Health Policy and Management
|Bill Pearson
|Health Policy and Management
|Robert Roeser
|Behavioral, Social and Health Education Sciences
|Hefei Wen
|Health Policy and Management
|Name
|Area/Department
|Wassim Abdallah
|Medicine (Infectious Diseases)
|Robert Achram
|Pathology (Admin)
|Camilo Acosta
|Medicine (Digestive Diseases)
|Benjamin Adams
|Radiology (Musculoskeletal)
|Marcy Adler
|Rehabilitation Medicine (Admin)
|Adekemi Akano
|Anesthesiology (Admin)
|Mounes Aliyari
|Radiology (Cardio Thoracic)
|Rana Al-Jaberi
|Human Genetics (Medical Genetics)
|Leen Alkukhun
|Radiology (Musculoskeletal)
|David Allen
|Otolaryngology (Admin)
|Christopher Alvarez
|Orthopaedics (Admin)
|Arwa Alzaghal
|Radiology (Abdominal Radiology)
|Claudia AmaralMarrero
|Ophthalmology (Admin)
|Hema Arikala
|Hematology/Medical Oncology (Medical Oncology)
|Annie Arrey-Mensah
|Medicine (Pulmonary)
|Seth Aschen
|Surgery (Plastic)
|Travis Atchley
|Neurosurgery (Admin)
|Alexey Babak
|Radiology (Community Radiology)
|Santhosh Kumar Bangalore Vasantha Kumar
|Medicine (Pulmonary)
|Andrea Bauchat
|Pediatrics (BMT)
|Lauren Beatty
|Family & Preventive Medicine (PA Program)
|Nicholas Bender
|Orthopaedics (Admin)
|Natasha Bennett
|Pediatrics (Emergency Medicine)
|Tucker Bettis
|Surgery (General)
|Alexander Bode
|Radiology (Breast Imaging)
|Kevin Bonney
|Hematology/Medical Oncology
|Sukhmani Boparai
|Medicine (Pulmonary)
|Abigail Bourland
|Pediatrics (Neonatology)
|Brian Bowden
|Ophthalmology (Admin)
|Robert Bragg
|Radiology (Musculoskeletal)
|Carolyn Brooks
|Medicine (General Medicine)
|Peter Bucciarelli
|Radiation (Abdominal Radiology)
|Michael Burcescu
|Pediatrics (Radiology)
|Nathan Burriss
|Radiation (Abdominal Radiology)
|Kelsey Cage
|Surgery (Grady Surgery)
|Danielle Carns
|Neurology (Neuropsych)
|Zachary Casto
|Orthopaedics (Admin)
|Manuel Chaknis
|Ophthalmology (Admin)
|Shruthi Manjunatha Chandrashekhar Vijayalakshmi
|Surgery (General)
|Preetam Cholli
|Pediatrics (Hospitalists)
|Omari Christie
|Radiation (Interventional)
|David Cohen
|Pathology (Admin)
|Dan Cohen-Addad
|Neurosurgery (Admin)
|Catherine Cook
|Anesthesiology (Admin)
|Xiekui Cui
|Human Genetics (Admin)
|Shelby Curren
|Radiation (Abdominal Radiology)
|Olivia D'Angelo
|Surgery (Oncology)
|Luis DeJesusSanchez
|Radiation (Breast Imaging)
|Ayalivis DeLaRosa
|Radiation (Breast Imaging)
|Joravar Dhaliwal
|Neurosurgery (Admin)
|Gideon Dosunmu
|Hematology/Medical Oncology
|Nicole Dragna
|Radiation (Abdominal Radiology)
|Prajna D'silva
|Medicine (Endocrinology)
|Jane Duggan
|Anesthesiology (Admin)
|Joseph Ebersole
|Emergency Medicine (Admin)
|Tyler Edmond
|Orthopaedics (Admin)
|Ijeoma Eleazu
|Medicine (Cardiology)
|Dokpe Emechebe
|Pathology (Admin)
|Abdulwahab Ewaz
|Pathology (Admin)
|Tarayn Fairlie
|Pediatrics (Neonatology)
|Kathleen Felisca
|Pediatrics (Emergency Medicine)
|Anwar Ferdinand
|Emergency Medicine (Admin)
|Alejandro Feria
|Surgery (General)
|Yaron Fireizen
|Pediatrics (Pulmonology)
|Jairo Fonseca
|Pediatrics (Infectious Disease)
|Joel Friedlander
|Pediatrics (Gastroenterology)
|Brandon Friedman
|Emergency Medicine (Admin)
|Mamta Fuloria
|Pediatrics (Neonatology)
|Nicholas Fung
|Otolaryngology (Admin)
|Shannon Gavin
|Ophthalmology (Admin)
|Robert Gerhard
|Urology (Admin)
|Shayan Ghiaee
|Emergency Medicine (Admin)
|Katrina Goines
|Pediatrics (Behav Mental Hlth)
|Umamaheshwari Golconda
|Pathology (Admin)
|Taylor Goodstein
|Urology (Admin)
|Celeste Green
|Gynecology & Obstetrics (Maternal Fetal)
|John Greene
|Neurology (Admin)
|Alyssa Greenhouse
|Medicine (Hospital Medicine)
|Samantha Greenseid
|Surgery (Oncology)
|Udhayvir Grewal
|Hematology/Medical Oncology
|Mary Gronberg
|Radiation Oncology (Admin)
|Gabrielle Gundermann
|Medicine (General Medicine)
|Rekha Gupta
|Pediatrics (Neonatology)
|Stephen Gurley
|Medicine (Hospital Medicine)
|Lina Ha
|Pediatrics (Emergency Medicine)
|Michael Hale
|Psychiatry (Admin)
|Joshua Hamilton
|Radiation (Musculoskeletal)
|Salah Hammouche
|Orthopaedics (Admin)
|Jesse Handler
|Hematology/Medical Oncology
|Shannon Harper
|Pediatrics (Marcus Center)
|Spenser Hayward
|Pediatrics (Emergency Medicine)
|Siamak Hejabian
|Neurology (Stroke)
|Eve Higginbotham
|Ophthalmology (Admin)
|Margot Hillyer
|Pediatrics (Critical Care)
|Amy Ho
|Radiation (Breast Imaging)
|Khiem Hoang
|Emergency Medicine (Admin)
|Zarrin Hosseinzadeh
|Pathology (Admin)
|Harrison Houston
|Orthopaedics (Admin)
|Anastasia Hunt
|Orthopaedics (Admin)
|Cosmin Iacoban
|Radiation (Neuroradiology)
|Neil Iyengar
|Hematology/Medical Oncology
|Tarun Jain
|Hematology/Medical Oncology
|Dana Jaleel
|Radiation (Abdominal Radiology)
|Mariam Japaridze
|Medicine (Geriatrics)
|Christopher Johnson
|Orthopaedics (Admin)
|Douglass Johnson
|Orthopaedics (Admin)
|Gregory Jordan
|Pediatrics (Radiology)
|Chrystian Junqueira Alves
|Pediatrics (Neuro & Neuropsych)
|Hyunseok Kang
|Hematology/Medical Oncology
|Vamsi Kantamaneni
|Medicine (Digestive Diseases)
|Jordan Karsch
|Radiation (Musculoskeletal)
|Victoria Keir
|Surgery (Oral Surgery)
|Conor Kelly
|Neurology (General)
|Jan Kennedy
|Pathology (Admin)
|Joe Khoury
|Radiation (Interventional)
|John Killian
|Surgery (Transplant)
|Hyejin Kim
|Biomedical Engineering (Admin)
|Tari King
|Surgery (Oncology)
|Varshaa Koneru
|Radiation (Breast Imaging)
|Jessica Kris
|Pediatrics (Neonatology)
|Amanda Kuhn
|Pediatrics (General)
|Adrian Kunemund
|Psychiatry ( Admin)
|Yong-Jei Kwon
|Pediatrics (Hospitalists)
|Jason Lamanna
|Neurosurgery (Admin)
|Katherine Lanning
|Neurology (Neurohospital)
|Zofia Lasiecka
|Radiation (Neuroradiology)
|Mary Lavigne
|Psychiatry (Admin)
|Ismaheel Lawal
|Radiation (Nuclear Medicine)
|Jerome Leonard
|Pediatrics (Emergency Medicine)
|Chandler Ligas
|Orthopaedics (Admin)
|Michael Liu
|Neurosurgery (Admin)
|Maria Liverpool
|Pediatrics (Emergency Medicine)
|Christopher Lucasti
|Orthopaedics (Admin)
|Julian Lugo-Pico
|Orthopaedics (Admin)
|William Luke
|Urology (Admin)
|Riley Lyons
|Ophthalmology (Admin)
|Dheeraj Makkar
|Orthopaedics (Admin)
|Elizabeth Marlowe
|Pediatrics (SR Hem/Onc Profee)
|Jennifer Martin
|Radiation (Abdominal Radiology)
|Katherine Martin
|Radiation Oncology (Admin)
|Rohit Mauria
|Neurosurgery (Admin)
|Michael McColl
|Radiation (Emergency Radiology)
|Lukas Meadows
|Radiation (Musculoskeletal)
|Nihaal Mehta
|Ophthalmology (Admin)
|Christopher Melton
|Orthopaedics (Admin)
|Fatima Memon
|Radiation (Neuroradiology)
|Dallin Milner
|Ophthalmology (Admin)
|Ghada Mohamed
|Neurology (Stroke)
|Brett Montelaro
|Medicine (General Medicine)
|Sean Mooney
|Otolaryngology (Admin)
|Mari Mori
|Human Genetics (Medical Genetics)
|Mackenzie Morris
|Surgery (Transplant)
|Kurt Mueller
|Otolaryngology (Admin)
|Patrick Mullane
|Pathology (Admin)
|Ahmad Naja
|Orthopaedics (Admin)
|Ahmad Nassar
|Hematology/Medical Oncology
|Tochukwu Ndukwe
|Ophthalmology (Admin)
|Naomi Newton
|Emergency Medicine (Admin)
|Manuela Ochoa
|Surgery (Grady Surgery)
|Amir Olfat
|Pediatrics (Radiology)
|Samuel Opara
|Medicine (Infectious Diseases)
|Ronnise Owens
|Rehabilitation Medicine ( Admin)
|Abayomi Oyenuga
|Medicine (Nephrology)
|John Ozolek
|Pathology (Admin)
|Kelsey Pan
|Hematology/Medical Oncology
|Bam Paneru
|Pathology (Admin)
|Lakir Patel
|Radiation (Neuroradiology)
|John Pearce
|Neurosurgery (Admin)
|Andrew Peter
|Pediatrics (Children's Heart Ctr)
|Darlington Pobee
|Medicine (General Medicine)
|Elizabeth Pogrebniak
|Ophthalmology (Admin)
|Shawnna Pollak
|Anesthesiology (PA Program)
|Mario Ponce Alvarez
|Medicine (Pulmonary)
|George Raum
|Orthopaedics (Admin)
|Chandni Ravi
|Emergency Medicine (Admin)
|Corinne Renner
|Anesthesiology (Admin)
|Darington Richardson
|Gynecology & Obstetrics (Speciality)
|David RicoMora
|Pediatrics (Anesthesia)
|Madeline Roorbach
|Surgery (General)
|Erica Roth
|Surgery (Grady Surgery)
|Adam Rowh
|Emergency Medicine (Admin)
|Kevin Rymut
|Medicine (General Medicine)
|Katerina Saker
|Medicine (General Medicine)
|Anand Salem
|Pediatrics (Neonatology)
|Bisola Salisu
|Radiation (Breast Imaging)
|Mehrnoosh Samaei
|Emergency Medicine (Admin)
|Marcos SantanaFirme
|Neurology (Movement Disorder)
|Jessica Santucci
|Rehabilitation Medicine (DPT Program)
|Kelsey Schmidt
|Gynecology & Obstetrics (Speciality)
|Andrew Scott
|Surgery (Pediatrics)
|Blair Segsworth
|Anesthesiology (Admin)
|Yurie Sekigami
|Surgery (General)
|Paul Shanahan
|Anesthesiology (Admin)
|Devon Shannon
|Orthopaedics (Admin)
|Hema Sheelvanth
|Medicine (Nephrology)
|Tara Shepherd
|Pediatrics (Neonatology)
|Brian Sherman
|Psychiatry (Adult)
|Kenneth Shiao
|Radiation (Breast Imaging)
|Edward Shin
|Emergency Medicine (Admin)
|Gabriel Sica
|Pathology (Admin)
|Jason Sina
|Pathology (Admin)
|Laura Smallcomb
|Pediatrics (Children's Heart Ctr)
|Wyatt Smith
|Ophthalmology (Admin)
|Nelson Sofoluke
|Neurosurgery (Admin)
|Jae Son
|Medicine (Nephrology)
|Katherine Sorrentino
|Medicine (General Medicine)
|Philip Sosa
|Pediatrics (Emergency Medicine)
|Pavitra Srinivasan
|Neurology (Admin)
|Jennifer Stapel-Wax
|Pediatrics (Marcus Center)
|Jason Stevenson
|Pediatrics (SR Hem/Onc Profee)
|Katie Stormes
|Otolaryngology (Admin)
|Raveen Sugantharaj
|Orthopaedics (Admin)
|Christine Sugimoto
|Pediatrics (Neonatology)
|Vikram Sundararaghavan
|Surgery (Grady Surgery)
|Khea Tan
|Surgery (Transplant)
|Anna Tanner
|Pediatrics (General)
|Matthew Thau
|Medicine (Pulmonary)
|Nithin Thomas
|Hematology/Medical Oncology
|Madison Thurmond
|Ophthalmology (Admin)
|Angelica Ukaigwe
|Rehabilitation Medicine ( Admin)
|Iboro Umana
|Medicine (Digestive Diseases)
|Hima Veeramachaneni
|Medicine (Digestive Diseases)
|Swati Vishwanathan
|Hematology/Medical Oncology
|David Vu
|Radiation (Neuroradiology)
|James WalkerIII
|Surgery (Grady Surgery)
|Christine Ward
|Surgery (Grady Surgery)
|Edit Weber-Shrikant
|Pathology (Admin)
|Henry Wei
|Radiation (Musculoskeletal)
|Ian Wellington
|Orthopaedics (Admin)
|Charles Wheeler
|Pediatrics (Radiology)
|Huiqiao Xie
|Radiation Oncology (Admin)
|Juan Carlos Yanez-Siller
|Otolaryngology (Admin)
|Sushuma Yarlagadda
|Neurology (Movement Disorder)
|Grace Yi
|Radiation (Abdominal Radiology)
|Michael Yu
|Medicine (Digestive Diseases)
|Chet Zalesky
|Emergency Medicine (Admin)
|Christopher Zarbock
|Pathology (Admin)
|Amanda Zayek
|Pediatrics (Neonatology)
|Catherine Zhang
|Radiation (Abdominal Radiology)
|Meng Zhang
|Urology (Admin)
|Catherine Zhu
|Ophthalmology (Admin)